Veneto – Stranieri aggrediscono poliziotti durante un controllo antidroga: due arresti

Mattinata movimentata il 20 gennaio in via Tommaseo, a Padova, area già attenzionata per lo spaccio. Come ricostruiscono gli investigatori, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un giovane fermo vicino alle cucine popolari, apparentemente in attesa di clienti. Poco dopo è arrivato un uomo di 50 anni che ha consegnato una banconota ricevendo in cambio un involucro: lo scambio ha fatto scattare l’intervento.

Il pusher, un 22enne gambiano regolare ma senza fissa dimora, è stato trovato con altre dosi di hashish nascoste nel pacchetto di sigarette e con contanti ritenuti provento dello spaccio. Durante i controlli un secondo uomo, un 32enne marocchino irregolare, ha iniziato a minacciare e insultare i poliziotti, opponendo resistenza. Addosso aveva altra droga e denaro.

Entrambi sono stati arrestati. Dopo il giudizio per direttissima sono scattate le condanne e le procedure di espulsione.