Veneto Strade: Marco Taccini è il nuovo presidente

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Cambio alla guida di Veneto Strade, società che gestisce la rete viaria regionale.

Marco Taccini subentra a Roberto Turri nelle vesti di presidente.

Nel nuovo consiglio di amministrazione, designato dalla Regione Veneto, sarà affiancato da Alessandro Menon, Luisa Nardi, Paolo Formaggioni e Claudia Bettiol.

Le priorità della nuova amministrazione verteranno sulle “manutenzioni straordinarie della rete viaria – ha commentato la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti – ma abbiamo a cuore la manutenzione di ponti e viadotti. Crediamo sulla sicurezza stradale, e una società che gestisce un patrimonio così importante deve guardare a nuovi investimenti, ma anche alla manutenzione delle infrastrutture esistenti”.

“Entriamo in una società sana – ha commentato Taccini – e cercheremo di operare al meglio in sinergia. Ci siamo appena insediati, quindi da adesso in poi analizzeremo le strategie della società”. (ANSA).