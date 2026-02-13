Veneto – Stalking e minacce: ex fidanzato irrompe e minaccia di diffondere video hot, arrestato

Una 50enne di Vedelago ha vissuto giorni di vero incubo a causa di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, che ha continuato a perseguitarla nonostante la fine della loro relazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’ex convivente aveva minacciato la donna di diffondere video intimi registrati durante la loro storia.

Lo scorso 10 febbraio, l’uomo è entrato nell’abitazione della donna utilizzando una copia delle chiavi che aveva conservato senza che la vittima ne fosse a conoscenza. L’intrusione è stata immediatamente interrotta dall’intervento dei militari, già presenti nei pressi della casa per un servizio di vigilanza disposto a tutela della donna. L’uomo è stato bloccato prima che potesse avere qualsiasi contatto fisico con l’ex convivente ed è stato arrestato per violazione di domicilio e atti persecutori.

Nel corso degli accertamenti è emerso che poco prima dell’episodio l’uomo aveva minacciato la donna di diffondere le sue immagini intime, per cui è stato denunciato anche per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il cellulare del 47enne è stato sequestrato: l’uomo ha ammesso spontaneamente di conservare al suo interno il materiale multimediale oggetto delle minacce.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Durante l’udienza dell’11 febbraio davanti al Giudice di Treviso, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.