CRONACAVENETO
27 Ottobre 2025 - 9.27

Veneto – Soccorso escursionista fuori sentiero

REDAZIONE
Attorno alle 11 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata da un turista tedesco, che era uscito dal tracciato del Sentiero Bonacossa e non era più in grado di muoversi. Ottenute via whatsapp le coordinate del punto, all’altezza del Col de le Bisse, è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Una volta individuato, l’uomo è stato issato a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri e trasportato al Lago d’Antorno. 

