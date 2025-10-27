Veneto – Soccorso escursionista fuori sentiero

Attorno alle 11 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata da un turista tedesco, che era uscito dal tracciato del Sentiero Bonacossa e non era più in grado di muoversi. Ottenute via whatsapp le coordinate del punto, all’altezza del Col de le Bisse, è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Una volta individuato, l’uomo è stato issato a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri e trasportato al Lago d’Antorno.

