30 Ottobre 2025 - 9.50

Veneto – Sequestrate 15 tonnellate di tabacco destinato al contrabbando internazionale

Un carico apparentemente inoffensivo si è rivelato un sofisticato tentativo di contrabbando internazionale. La Guardia di Finanza di Tarvisio ha sequestrato 15 tonnellate di tabacco lavorato destinate al mercato estero, trasportate da un autoarticolato polacco diretto in Lituania.

Quello che sembrava un controllo di routine sulle merci in transito sul territorio italiano si è trasformato in una complessa operazione investigativa. I documenti di trasporto esibiti dal conducente, pur risultando formalmente regolari, contenevano alcune incongruenze che hanno insospettito i militari. Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che il mezzo trasportava un’ingente quantità di tabacco industriale lavorato in evasione d’imposta.

Diversamente dai traffici illeciti tradizionali, in cui la merce viene nascosta, i contrabbandieri in questo caso avevano scelto una strategia più sofisticata: far apparire il tabacco come merce comune, predisponendo una falsa rappresentazione della realtà per ingannare i controlli. L’obiettivo era far transitare il carico “in piena vista”, mascherandolo da spedizione commerciale legittima.

Il sequestro rappresenta un importante successo per le Fiamme Gialle, che hanno impedito l’immissione sul mercato di circa 750 mila potenziali pacchetti di sigarette, per un valore stimato di 3,76 milioni di euro.

L’operazione, condotta dai militari del Comando Provinciale di Udine, conferma il ruolo della Guardia di Finanza come presidio della sicurezza economica e finanziaria dello Stato e dell’Unione Europea, impegnata nel prevenire e reprimere ogni forma di illegalità per tutelare cittadini e imprese e garantire il corretto funzionamento del mercato.

