VENETO – Seminudi, fanno il bagno in un canale

Un gruppo di ragazzi e ragazze, in slip ed alcune in topless, si è concesso un bagno nel rio di Ognissanti in pieno centro storico di Venezia.

Le immagini del gesto, severamente vietato e passibile di pesanti sanzioni amministrative, stanno imperversando sui social, immortalano gli autori del bagno, quattro ragazze e un ragazzo italiano, che escono dall’acqua esclamando “quanto è fredda” mentre una passante fa presente loro il rischio che hanno corso, “e se passava una barca?” dice la donna.

E’ l’ultimo degli atti irrispettosi verso Venezia dopo che, qualche giorno fa, un ragazzo si era tuffato dal tetto di un palazzo in Rio Nuovo e altri avevano filmato la bravata.