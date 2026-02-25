CRONACAVENETO
25 Febbraio 2026 - 20.47

Veneto – Scontro tra due auto: tre feriti, grave una giovane

REDAZIONE
CAMPODARSEGO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, in via Bassa Seconda, nella frazione di Sant’Andrea di Campodarsego. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, con un violento impatto che ha fatto finire uno dei veicoli fuori strada.

A seguito dell’urto, una delle vetture è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi su un fianco nel fossato adiacente e arrestando la propria corsa contro un ponticello in cemento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, giunti dalla Centrale di Padova, che hanno lavorato per liberare i due occupanti rimasti incastrati nell’abitacolo. Una passeggera, una giovane di circa 30 anni, è stata successivamente elitrasportata all’ospedale di Padova per accertamenti e cure. Gli altri due conducenti coinvolti nello scontro sono stati trasferiti in ambulanza.

Secondo le prime informazioni, le condizioni dei tre feriti non sarebbero gravi.

Presenti anche il personale sanitario del Suem 118, i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le operazioni si sono concluse intorno alle 17.30, quando la vettura finita nel fossato è stata recuperata con l’ausilio dell’autogrù dei Vigili del fuoco.

