Veneto – Scomparso 29enne, ricerche in corso

Dario Perilli, 29 anni, è scomparso dalla propria abitazione di Vedelago mercoledì 21 gennaio. La famiglia ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri locale.

Il giovane si sarebbe allontanato a bordo della sua Renault Clio rossa (targa GG866AY) nel tardo pomeriggio, facendo poi perdere le proprie tracce. Al momento della scomparsa indossava pantaloni della tuta neri, maglia blu scuro e scarpe antifortunistiche da lavoro. Perilli è alto circa 175 cm, di corporatura media, carnagione chiara, capelli castano scuro, occhi castani e porta occhiali da vista.

La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Chiunque avvisti l’interessato o possa fornire informazioni utili è invitato a contattare il 112.

Le ricerche proseguono su tutto il territorio.