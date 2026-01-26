CRONACAVENETO
26 Gennaio 2026 - 15.16

Veneto – Scomparsa una giovane donna: attivate le ricerche

REDAZIONE
Cresce la preoccupazione a Nervesa della Battaglia per la scomparsa di Chiara Dalto, 28 anni, di cui non si hanno notizie da oltre un giorno. La giovane si è allontanata dalla propria abitazione nel pomeriggio di sabato 25 gennaio e da quel momento ha fatto perdere completamente le tracce.

Nella giornata di oggi, 26 gennaio, i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Montebelluna. A seguito della segnalazione, la Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni.

Chiara Dalto è alta circa 165 centimetri, ha corporatura media, capelli lunghi castano scuro, occhi scuri e porta occhiali da vista. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni in velluto di colore verde scuro, una giacca marrone con cappuccio bordato di pelliccia e stivali di colore marroncino.

La Prefettura ha invitato chiunque possa fornire informazioni utili o avvisti la giovane a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Le ricerche sono in corso e proseguono senza sosta, mentre in paese cresce l’angoscia per la sorte della 28enne.

