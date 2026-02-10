Veneto – Schianto all’alba: coinvolti auto, furgone e camion. Tre feriti, uno grave

Grave incidente stradale nelle prime ore di martedì 10 febbraio a Domegliara, nel territorio di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Poco prima delle 6.30, un’auto, un furgone e un camion si sono scontrati all’incrocio tra via Napoleone e via Monte Baldo, per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violento. Tre le persone rimaste ferite, una delle quali è apparsa fin da subito in condizioni critiche. La vittima, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai Vigili del Fuoco, intervenuti con squadre provenienti da Bardolino e dalla centrale di Verona, e affidata alle cure del personale del Suem 118.

Dopo le prime manovre di soccorso sul posto, la persona più grave è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a causa dei numerosi traumi riportati. Le altre due persone coinvolte, ferite in modo lieve, sono state invece condotte in codice verde all’ospedale di Negrar per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caprino, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Presenti infine gli operai del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla pulizia della carreggiata.

La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e ripristino.