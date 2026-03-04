Veneto – Pilota di parapendio resta sospeso a 20 metri su un albero

Borso del Grappa (TV), 04 marzo 2026 – Momenti di paura oggi pomeriggio verso le 14.50, quando un pilota di parapendio tedesco di 48 anni è rimasto sospeso a circa 20 metri d’altezza su un albero in località Costa della Chiesa.

La Centrale del 118 di Treviso ha subito allertato il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa. Una squadra si è portata fino al quarto tornante della Strada Generale Giardino e, seguendo una traccia nel bosco, ha incrociato alcuni amici del pilota che hanno guidato i soccorritori fino al luogo dell’incidente.

Fortunatamente, l’uomo non ha riportato ferite. Con l’aiuto di una guida alpina casualmente presente, i soccorritori hanno risalito la pianta usando tecniche di treeclimbing, assicurato il pilota e lo hanno calato in sicurezza a terra.

Un intervento rapido e coordinato che ha evitato il peggio, trasformando un potenziale dramma in un salvataggio spettacolare.