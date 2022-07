VENETO – Pianura infuocata, ma sulle Dolomiti previsti forti rovesci – Criticità idrogeologica fino a domani

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si prevede, per oggi pomeriggio, un graduale aumento dell’instabilità con rovesci e temporali, specie sulle zone dolomitiche dove non saranno esclusi fenomeni intensi.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo dalle 14.00 di oggi fino alle 00.00 di domani, venerdì 22 luglio, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per il bacino dell’Alto Piave (BL).

In allegato i documenti del Centro Funzionale Decentrato.