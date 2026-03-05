Veneto – Perde il controllo della piattaforma aerea: 1 ferito (FOTO)

Alle ore 17 di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Calandrine, all’altezza dell’incrocio con via Pozzo, nel Comune di San Giorgio in Bosco, a seguito della fuoriuscita autonoma di strada di un mezzo adibito a piattaforma aerea: ferito il conducente.

Per cause attualmente in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro il muro di contenimento di un’abitazione.La squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta dal Distaccamento di Cittadella, ha provveduto all’estricazione del ferito utilizzando attrezzature idrauliche da taglio e divaricazione (cesoia e divaricatore), affidandolo successivamente al personale sanitario del SUEM 118, giunto sul posto anche con l’elisoccorso, e alla messa in sicurezza del mezzo.

Il conducente è stato quindi trasportato in elisoccorso presso l’Ospedale di Padova per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali e la Polizia Locale per i rilievi di competenza e per ricostruire la dinamica del sinistro.