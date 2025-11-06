Veneto – Pedone muore investito da un tir

Un 55enne è morto dopo essere stato investito da un autoarticolato a Verona. L’incidente, come riferisce Ansa Veneto, è avvenuto poco dopo le 16:30 di oggi in via Torbido, all’inizio della circonvallazione che porta nella zona est della città scaligera. L’uomo, di origini orientali, è stato investito da un tir guidato da un autista polacco. I sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatate il decesso del 55enne, per i gravi traumi da schiacciamento.La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti del Nucleo antinfortunistica della Polizia Locale di Verona, sul posto sono intervenuti anche le Volanti della Polizia di Stato. La circolazione è rimasta bloccata per tutto il tempo necessario ai rilievi.ANSA VENETO