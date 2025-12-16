Veneto – Omicidio di una ex guardia carceraria: arrestato il presunto killer

I carabinieri di Padova hanno arrestato sabato 13 dicembre un operaio di 45 anni per l’omicidio di Fatos Cenaj, ex guardia carceraria albanese, trovato sul bordo di una strada poco distante da casa, nella mattinata dell’8 giugno scorso. Il sostituto procuratore Magnia Ignazia D’Arpa ha ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, italiano di Fontaniva e residente poco distante dal luogo del delitto. Domani è previso l’interrogatorio di garanzia davanti al gip. L’arma del delitto, che potrebbe essere stata fabbricata artigianalmente dal 45enne, non è mai stata trovata, così come il proiettile che ha ferito mortalmente la vittima. Secondo le ipotesi formulate dal Ris di Parma, la guardia carceraria sarebbe stata colpita dietro l’orecchio da una distanza inferiore ai dieci metri. L’arrestato, fino ad ora, non ha mai reso dichiarazioni. Da capire se domani la strategia difensiva cambierà. ANSA EVENTO