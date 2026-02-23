Veneto – Officina completamente abusiva scoperta in un garage: sequestri e sanzioni della Guardia di Finanza

Un’officina meccanica completamente abusiva è stata scoperta in una frazione del comune di Tarzo dai finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio.

L’intervento, condotto dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Vittorio Veneto, ha portato alla luce una vera e propria autofficina allestita all’interno dell’autorimessa di un’abitazione privata. L’attività operava in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e fiscali e senza il possesso di una partita IVA.

Al momento dell’accesso, i militari hanno trovato numerose attrezzature predisposte per la manutenzione e la riparazione di autoveicoli. Uno di questi era addirittura in lavorazione proprio all’arrivo dei finanzieri vittoriesi, segno di un’attività pienamente operativa.

Di fronte alla situazione riscontrata, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura strumentale all’attività di autoriparazione. Sono state inoltre elevate le previste sanzioni per l’omessa iscrizione dell’attività imprenditoriale nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio e per la mancata presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività.

Gli esiti del controllo hanno consentito anche all’Agenzia delle Entrate di aprire d’ufficio una posizione IVA nei confronti del titolare dell’officina, passaggio fondamentale per la ricostruzione dei redditi occultati al Fisco.

Nel corso degli accertamenti è stata acquisita diversa documentazione contabile utile a ricostruire il giro d’affari sviluppato nel tempo dall’officina abusiva, che potrà ora essere correttamente sottoposto a tassazione.