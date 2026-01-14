CRONACAVENETO
14 Gennaio 2026 - 12.06

Veneto – Nascondeva le tasse che il marito doveva il Fisco: 2 arresti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato oltre 190 mila euro alla moglie di una persona gravata da debiti tributari per oltre 600 mila euro. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Venezia, dopo gli accertamenti dei finanzieri di Conegliano che hanno verificato come un imprenditore, residente a San Donà di Piave, formalmente nullatenente, dirottava sui conti della moglie i proventi delle sue attività, fra cui buona parte di quelli destinati al pagamento delle imposte dovute, sottraendosi, così, per oltre 190 mila euro, alle procedure di riscossione attivate a fronte degli ingenti debiti. L’uomo è risultato gestire diverse società, tra cui alcune operanti a Conegliano e Comuni limitrofi nel settore dell’ efficientamento energetico. Proprio attraverso queste società, l’uomo è riuscito a nascondere le proprie ricchezze, inquadrando fittiziamente la moglie come dipendente e mascherando il trasferimento di denaro come stipendio. I due coniugi sono stati così denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che prevede la pena della reclusione, nel massimo, fino a quattro anni.
    Dinanzi al quadro complessivamente emerso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia ha emesso, quindi, un decreto di sequestro preventivo dell’ammontare delle disponibilità occultate alle pretese erariali, per oltre 190 mila euro, a fronte del quale, i finanzieri hanno sottoposto a cautela disponibilità giacenti sui conti correnti della donna per l’intero ammontare di quanto disposto. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Nascondeva le tasse che il marito doveva il Fisco: 2 arresti | TViWeb Veneto - Nascondeva le tasse che il marito doveva il Fisco: 2 arresti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy