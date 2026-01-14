Veneto – Nascondeva le tasse che il marito doveva il Fisco: 2 arresti

La guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato oltre 190 mila euro alla moglie di una persona gravata da debiti tributari per oltre 600 mila euro. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Venezia, dopo gli accertamenti dei finanzieri di Conegliano che hanno verificato come un imprenditore, residente a San Donà di Piave, formalmente nullatenente, dirottava sui conti della moglie i proventi delle sue attività, fra cui buona parte di quelli destinati al pagamento delle imposte dovute, sottraendosi, così, per oltre 190 mila euro, alle procedure di riscossione attivate a fronte degli ingenti debiti. L’uomo è risultato gestire diverse società, tra cui alcune operanti a Conegliano e Comuni limitrofi nel settore dell’ efficientamento energetico. Proprio attraverso queste società, l’uomo è riuscito a nascondere le proprie ricchezze, inquadrando fittiziamente la moglie come dipendente e mascherando il trasferimento di denaro come stipendio. I due coniugi sono stati così denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che prevede la pena della reclusione, nel massimo, fino a quattro anni.

Dinanzi al quadro complessivamente emerso il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia ha emesso, quindi, un decreto di sequestro preventivo dell'ammontare delle disponibilità occultate alle pretese erariali, per oltre 190 mila euro, a fronte del quale, i finanzieri hanno sottoposto a cautela disponibilità giacenti sui conti correnti della donna per l'intero ammontare di quanto disposto.