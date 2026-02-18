Veneto – Muore a 32 anni in un infortunio sul lavoro: inutili i soccorsi del 118

Tragedia sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 18 febbraio. Un operaio di 32 anni ha perso la vita in seguito a un grave infortunio avvenuto poco prima delle ore 12 in un’azienda avicola in località Tarmassia, nel territorio di Isola della Scala.

Secondo le prime informazioni, la dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri della stazione locale e del personale dello Spisal, intervenuti per gli accertamenti del caso. Sul posto sono arrivati tempestivamente anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, nel tentativo di trasportare il lavoratore in ospedale in condizioni critiche.

Purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il 32enne, cittadino extracomunitario regolarmente assunto come dipendente dell’azienda, è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la sequenza dei fatti per chiarire le cause dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro.