28 Agosto 2025 - 11.10

Veneto – Mercato islamico non autorizzato in un piccolo Comune, arrivano 2000 persone e scoppia la polemica

REDAZIONE
Un mercato islamico improvvisato ha acceso le polemiche e creato forti disagi domenica scorsa a Pradelle, frazione di Gazzo Veronese. Migliaia di persone, in gran parte di origine marocchina, si sono riversate nel cortile di Palazzo dei Merli, trasformato in un affollato bazar senza alcuna autorizzazione preventiva. L’afflusso, stimato in circa duemila presenze, ha mandato in tilt la circolazione stradale e causato tensioni all’interno della comunità locale.

“Causa l’incoscienza e l’imprudenza di un privato, ieri in località Pradelle di Gazzo Veronese, a Palazzo dei Merli, si è svolto senza nessuna autorizzazione un mercato/bazar islamico – ha spiegato il sindaco Stefano Negrini –. La presenza di quasi 2000 persone ha portato disagio sia viabilistico che sociale di notevole dimensione. Non avendo avuto modo e mezzi per intervenire in maniera proporzionata, mi scuso con tutta la cittadinanza (pur non essendo direttamente responsabile) e ringrazio i carabinieri per il supporto. Ci saranno conseguenze esemplari, affinché questi fatti non abbiano più a ripetersi”.

Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta, Filippo Rigo, che ha parlato di episodio “intollerabile” e “potenzialmente pericoloso”. “Invadono il nostro Paese. Vogliono costruire moschee. E ora, come accade a Gazzo Veronese, organizzano anche mercati non autorizzati. La misura è colma. La piccola frazione è stata invasa e la circolazione è andata in tilt. Quello che è successo nella Provincia veronese potrebbe accadere ovunque. Altro che integrazione: queste comunità ci vogliono invadere. Bisogna mettere un argine prima che i nostri figli si trovino a dover convivere con sharia e velo islamico”.

Le autorità locali hanno annunciato verifiche per accertare le responsabilità dell’evento non autorizzato, che ha sollevato più di una preoccupazione sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico.

