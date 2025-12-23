CRONACAVENETO
23 Dicembre 2025 - 9.59

Veneto – Maxi incidente tra 4 auto: 5 feriti (FOTO)

REDAZIONE
Alle ore 19 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Villorba in via Roma, per un incidente stradale che ha coinvolto quattro autovetture, una delle quali è finita all’interno del fossato.
All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso ha provveduto a prestare soccorso agli occupanti delle auto, due dei quali liberati dalla lamiere.
Il bilancio complessivo è di 5 persone ferite.
Sul posto presente personale 118 per prestare le cure del caso, la Polizia Locale per effettuare i rilievi e personale ANAS per la pulizia sede stradale.

