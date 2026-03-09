Veneto – Lite in strada: uomo ferito con un coltello

Momenti di tensione nel pomeriggio di domenica 8 marzo nel quartiere Piave a Mestre, dove un uomo è rimasto ferito a seguito di un’aggressione con un coltello avvenuta in pieno giorno.

L’episodio si è verificato attorno alle 17 in piazzale Bainsizza, a poca distanza dalla stazione di Mestre e da via Dante. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini avrebbero avuto un acceso diverbio che è poi degenerato quando uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l’altro a una gamba. La ferita, localizzata a un polpaccio, non sarebbe grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, insieme ai militari dell’esercito, ai carabinieri e alla polizia locale. Il ferito è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in ospedale in codice verde, senza preoccupazioni per le sue condizioni.

Secondo le prime informazioni, i due uomini coinvolti sarebbero cittadini stranieri di origine africana. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione.

La scena si è svolta nel pieno del pomeriggio, in una giornata particolarmente frequentata da residenti e passanti che si trovavano nella zona tra il viale della stazione e l’area verde di piazzale Bainsizza. Tra i presenti anche Luigi Corò, presidente del Comitato Marco Polo, che ha raccolto alcune testimonianze.

«Occorre capire come persone socialmente pericolose riescano a trovare alloggio nella zona, magari occupando abusivamente edifici vuoti o bivaccando», ha commentato Corò, sottolineando le criticità del quartiere.

Il rione Piave è da tempo oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine – tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito e polizia locale – ma nonostante la presenza di pattuglie l’episodio ha comunque suscitato preoccupazione tra i residenti.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, alla base della lite potrebbe esserci un debito di gioco non saldato. Nel corso delle ricerche i militari avrebbero inoltre recuperato il coltello utilizzato nell’aggressione nelle vicinanze, in via Montello. Le indagini sono affidate ai carabinieri del radiomobile di Mestre.