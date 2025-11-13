CRONACAVENETO
Veneto – Leone marino rinvenuto in un furgone di un parcheggio: proprietario denunciato

I Carabinieri Forestali del Cites, con il supporto dei militari del Nipaaf, hanno eseguito il sequestro di un esemplare maschio di leone marino sudamericano, disposto dalla Procura della Repubblica di Verona. Ne dà notizia oggi Ansa Veneto.

I carabinieri hanno rinvenuto l’animale marino (Otaria flavescens) all’interno di un furgone parcheggiato in un piazzale in uso a un’azienda locale.
Il pinnipede, bisognoso di ampi spazi vitali comprensivi di un’apposita area esterna dove immergersi in acqua, era detenuto in un mezzo non idoneo ad assicurarne il benessere, impossibilitato a nuotare o anche solo immergersi in acqua.I militari hanno quindi deferito all’autorità giudiziaria il proprietario dell’animale, oltre ad altri due persone per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Al termine delle operazioni di sequestro, il mammifero è stato portato nello zoo di Napoli, quale struttura idonea alla detenzione di specie selvatiche e in grado di ospitare l’animale, garantendogli adeguati standard di benessere tenuto conto delle sue naturali caratteristiche etologiche.

