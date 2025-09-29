Veneto – Incidente sulla Feltrina: perde la vita un motociclista vicentino di 28 anni, grave la passeggera

PEDEROBBA (Treviso) — Un nuovo dramma sulle strade trevigiane si è consumato ieri pomeriggio, domenica 28 settembre, lungo la Feltrina. Attorno alle 16.30, all’altezza di Pederobba, una moto e un’auto si sono scontrate frontalmente: a perdere la vita è stato Alessandro Munerato, 28 anni, originario di Thiene (Vicenza).

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto insieme a una ragazza di 22 anni della provincia di Campobasso. Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Golf avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno la moto. L’impatto è stato devastante: Munerato è deceduto sul colpo nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi.

La passeggera, rimasta gravemente ferita, è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverata in condizioni critiche. Illeso invece il conducente dell’auto, un uomo della zona.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e il personale del Suem 118. La polizia stradale di Castelfranco Veneto, insieme ai carabinieri di Cornuda, ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La Feltrina è rimasta chiusa per diverse ore, causando forti disagi al traffico.

La comunità trevigiana si trova così a piangere un’altra giovane vittima della strada a meno di 24 ore dal mortale in cui aveva perso la vita il 27enne Simone Stepich, a conferma di un fine settimana segnato da lutti e dolore.