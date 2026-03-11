Veneto – Incendio in garage: una persona in ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi ad Arbizzano, frazione di Negrar di Valpolicella, per un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. L’allarme è scattato poco dopo le 17 in via Carlo Montanari, dove le fiamme hanno interessato un box auto situato al piano interrato di un edificio.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco di Verona, supportate da due autobotti. I pompieri hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a contenere i danni alla struttura.

A causa del fumo sprigionato dalle fiamme, una persona è stata assistita dal personale sanitario e successivamente trasportata all’ospedale di Negrar per accertamenti.