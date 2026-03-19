Veneto – In fiamme un motore a biogas, operaio ustionato

Momenti di apprensione oggi, mercoledì 18 marzo, a Chiarano, in provincia di Treviso, dove poco dopo mezzogiorno è divampato un incendio all’interno di un’azienda. Le fiamme hanno interessato un motore alimentato a biogas, facendo scattare l’immediato allarme.

La chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa dei Vigili del fuoco intorno alle 12. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Motta di Livenza, supportate da un’autobotte inviata dalla sede centrale di Treviso, per un totale di otto operatori.

I pompieri si sono messi subito al lavoro per contenere e spegnere il rogo, evitando che potesse estendersi ad altre parti dell’impianto. Durante le prime fasi dell’emergenza è stato soccorso anche un uomo, rimasto ustionato mentre tentava di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi.

È stato quindi attivato il Suem 118, che ha prestato le prime cure sul posto e provveduto alla stabilizzazione del ferito.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso dopo circa due ore. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.