Veneto – In escandescenze al pronto soccorso ferisce una guardia giurata e danneggia barella e sedie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un paziente tossicodipendente ha dato in escandescenze, prendendo di mira gli arredi, provocando momenti di tensione e danneggiando una barella e alcune delle sedie del servizio del Pronto soccorso dell’ospedale di Mestre (Venezia). L’episodio – riferisce l’azienda Ulss di Venezia e ne dà notizia oggi Ansa Veento, è avvenuto la scorsa notte. Una delle guardie giurate in servizio al Pronto Soccorso è intervenuta ed è stata colpita al torace dovendo in seguito ricorrere alle cure dei medici. A suo supporto sono intervenute le forze di Polizia della postazione in Pronto Soccorso, assieme a una volante della Questura. Reso inoffensivo e trattenuto per alcune ore, l’aggressore è stato arrestato e condotto in Questura. La guardia giurata ha trascorso la notte in Pronto Soccorso, in regime di Osservazione Breve Intensiva: ha ricevuto una pesante colpo al petto, e salvo complicazioni verrà dimessa in giornata con una prognosi di sette giorni.

La Direzione dell’Ulss 3 Serenissima “ringrazia coloro che si sono spesi personalmente per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente, sia tra gli operatori del Pronto Soccorso sia tra le Forze dell’Ordine, impegnate a supporto delle strutture sanitarie secondo il protocolli recentemente sottoscritti a Venezia, che continuano a dimostrare la loro necessità e la loro efficacia”.