CRONACAVENETO
4 Novembre 2025 - 10.38

Veneto – In corso sgombero della Polizia in un ex studentato occupato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Dalle ore 7 di oggi la Polizia di Padova sta procedendo allo sgombero dell’ex studentato “Meneghetti”, occupato da ieri dagli attivisti appartenenti al Centro sociale “Pedro”. Sul posto stanno operando gli agenti della Questura, della Digos, del II Reparto Mobile di Padova, della Polizia Scientifica e Unità cinofila, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, su disposizione del Questore Marco Odorisio.

Il provvedimento è stato emesso per la restituzione dello stabile alla proprietà e anche per la sicurezza degli occupanti , visto che il complesso è stato chiuso per problemi di stabilità dal 2014.
Una ventina di attivisti avevano tranciato la catena che assicurava il cancello dello stabile e avevano occupato l’ex “casa della studentessa Lina Meneghetti”, di proprietà dell’Università di Padova in comodato gratuito all’Esu, esponendo all’esterno due striscioni.
Nel pomeriggio di ieri era stata stata formalizzata la denuncia per invasione di terreni ed edifici, con la richiesta di ritorno in possesso da parte della proprietà per rimuovere le situazioni di pericolo.
 Una volta entrati nello stabile gli agenti hanno identificato 21 giovani occupanti, che saranno denunciati e sono stati fatti uscire dall’immobile.La proprietà ha fatto intervenire una squadra di operai per la messa in sicurezza e chiusura del portone di ingresso. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - In corso sgombero della Polizia in un ex studentato occupato | TViWeb Veneto - In corso sgombero della Polizia in un ex studentato occupato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy