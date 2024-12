Veneto – In arrivo maltempo: dichiarata fase di attenzione per forte vento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le previsioni meteo indicano dalla serata di sabato 7 dicembre e nella giornata di domenica 8 in Veneto tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti, specie su Prealpi centro-occidentali e pianura centro-meridionale, nevicate in montagna fino a quote basse (in genere oltre i 600-900 m di quota), a tratti anche fino a qualche fondovalle prealpino. Domenica venti da tesi a forti dai quadranti orientali sulle dorsali prealpine e su pianura e costa, specie centro-meridionali.

Data la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte su costa, pianura e zone prealpine, da riconfigurare in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento dalle ore 00:00 di domenica 8 dicembre alle ore 00:00 del 9 dicembre. Si dichiara altresì lo stato di attenzione per allerta idrogeologica nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR) nello stesso arco temporale. È previsto il possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.