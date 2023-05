VENETO – Grosso ramo cade in tangenziale e colpisce un’auto in transito

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 18 un grosso ramo è crollato sulla tangenziale ad Albignasego, nel Padovano, colpendo in pieno una Jeep Renegade che stava transitando in quel momento.

Nonostante la paura e lo stato in choc in seguito all’incidente, il conducente non è stato ferito. Il ramo sarebbe caduto a causa delle condizioni meteo avverse delle ultime ore.

Immediato l’intervento di vigili del fuoco, Suem, la polizia locale e stradale. A causa dell’incidente, si sono formate lunghe code, risolte nel giro di un’ora.