VENETO – Doppio frontale, tre feriti di cui due gravi

Doppio frontale nel tardo pomeriggio di ieri a Mestre. Come riporta Venezia Today, il primo incidente sarebbe avvenuto lungo la tangenziale, e avrebbe causato il ferimento di una giovane a bordo di un’utilitaria, che è stata immediatamente assistita dall’ambulanza del Suem: nonostante le condizioni serie, non risulterebbe in pericolo di vita.

Il secondo sinistro è avvenuto nell’autostrada A4, dove un furgone con due operai all’interno avrebbe tamponato un mezzo pesante, infilandosi sotto al tir: nel frangente i due uomini, un italiano e un rumeno, sono rimasti incastrati tra le lamiere. I vigili del fuoco, rapidamente accorsi da Mestre, hanno immediatamente liberato i due: l’italiano, più grave, è stato portato via in elicottero, mentre il rumeno è stato portato via in ambulanza.