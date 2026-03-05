Veneto – Giovane operaio precipita da 10 metri: è grave

A solo un giorno dalla tragedia di Saonara, un altro grave incidente sul lavoro ha scosso la provincia di Padova. Oggi, 5 marzo, intorno alle 11:30, un operaio marocchino di 25 anni è precipitato da un lucernaio in un capannone artigianale di Candiana, in viale dell’Artigianato.

Il giovane, dipendente di una ditta di Gambettola (Cesena-Forlì), stava effettuando lavori di rifinitura sui lucernai quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Agna e dei tecnici dello Spisal, è caduto nel vuoto da circa 10 metri, riportando gravi lesioni. Testimoni hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e, viste le condizioni disperate, è stato richiesto l’elisoccorso. L’operaio è stato trasportato a Padova in Terapia Intensiva, dove resta costantemente monitorato dal personale sanitario. Le prossime ore saranno decisive per comprendere le possibilità di recupero.

Il capannone è stato sequestrato per consentire le indagini, e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dall’errore umano al possibile malfunzionamento di macchinari che potrebbero aver causato la caduta.