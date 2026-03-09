CRONACAVENETO
9 Marzo 2026 - 10.39

Veneto – Furto durante il Carnevale: villa svaligiata da ladri con piccone

REDAZIONE
Durante la sfilata dei carri per il Carnevale, i ladri hanno approfittato del caos in strada per colpire la villa del manager Maurizio Salamone a Ponzano Veneto. Mentre la famiglia era a cena, i malviventi sono entrati dal retro forzando una porta con inferriata e una serranda.

Il loro obiettivo principale: la cassaforte cementata. Nonostante fosse rinforzata, i ladri l’hanno aperta usando un flessibile e un piccone, portando via gioielli, argenteria e contanti per un valore stimato di circa 30mila euro. L’intera operazione è durata almeno un’ora, con l’abitazione completamente messa a soqquadro.

Salamone ha scoperto il furto intorno alle 22.30 e ha sporto denuncia ai carabinieri di Ponzano. Secondo le autorità e il sindaco Antonello Baseggio, si sospetta che la stessa banda abbia già colpito altre case in via Morganella est, approfittando di momenti di grande affollamento per agire indisturbata.

I residenti sono invitati a restare vigili e a segnalare movimenti sospetti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

