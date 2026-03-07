Veneto – Frontale tra tre auto: un morto e diversi feriti

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Intorno alle 18:40 la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di soccorso per uno scontro frontale che ha coinvolto tre autovetture.

Nell’impatto uno dei veicoli è uscito dalla carreggiata finendo capovolto in un fossato a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Treviso con un mezzo e cinque operatori, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella stabilizzazione dei veicoli coinvolti.

Utilizzando cesoie e divaricatori, i soccorritori sono riusciti ad aprire le lamiere delle auto per consentire al personale sanitario del SUEM 118 di prestare assistenza ai feriti.

Il bilancio è pesante: tra le persone coinvolte si registra anche una vittima, un ragazzo nato nel 1996. Si tratta di Samuel Mazzon, morto a 29 residente a Fontane di Villorba, insegnante.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Spresiano, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso.