Veneto – Frode da 2,2 milioni sul bonus facciate: scoperta azienda edile, denunciati in quattro

Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto una frode da 2,2 milioni di euro legata al “bonus facciate”, l’agevolazione fiscale introdotta con la legge di bilancio 2020 per incentivare la riqualificazione estetica degli edifici. L’indagine, volta a contrastare lo sperpero di risorse pubbliche, ha portato alla luce un articolato sistema illecito messo in atto da un’impresa dell’hinterland trevigiano.

Quattro le persone denunciate alla Procura della Repubblica: un italiano e tre stranieri, tutti titolari di imprese edili. L’amministratore italiano della società è stato inoltre segnalato per violazioni di natura tributaria.

Secondo quanto accertato dai militari del Gruppo Treviso, l’impresa ha simulato lavori di ristrutturazione su immobili appartenenti a 24 cittadini residenti in varie province italiane, tra cui Belluno, Bologna, Gorizia, Padova, Roma, Torino, Verona, Vicenza e Udine. Le persone coinvolte, ascoltate come testimoni, hanno negato ogni coinvolgimento, dichiarando di non aver mai autorizzato interventi edilizi né conosciuto i responsabili.

Gli indagati, sfruttando i nominativi e i dati fiscali dei malcapitati, hanno falsificato documentazione per generare crediti d’imposta, poi ceduti a Poste Italiane o a imprenditori conniventi, che li hanno monetizzati.

L’attività investigativa ha preso avvio dopo alcune segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e si è sviluppata con approfonditi controlli fiscali. La società edile trevigiana, risultata non in regola con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è stata anche sottoposta a verifica fiscale: sono state riscontrate fatture false emesse verso altri soggetti giuridici del territorio.