Veneto – Fiamme nella notte, una persona intossicata

Momenti di paura nella serata di domenica 22 febbraio a Legnaro, dove un appartamento al secondo piano di un’abitazione in via Romea è stato interessato da un incendio. Una persona è rimasta leggermente intossicata.

L’allarme è scattato attorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, supportati dall’autobotte inviata dalla centrale di Padova. Le squadre hanno domato le fiamme in pochi minuti, riuscendo a evitare che il rogo si propagasse al resto dell’edificio.

Il residente, un uomo di circa 70 anni, ha riportato una lieve intossicazione ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti. Presenti sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.