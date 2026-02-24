Veneto – Fiamme in appartamento: evacuato palazzo di otto piani (video)

VERONA – Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di Viale della Repubblica, rendendo necessaria l’evacuazione completa di un edificio residenziale di otto piani. L’allarme è scattato intorno alle 19.00, quando il fumo ha iniziato a invadere i vani scala dello stabile.

Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona sono stati inviati cinque mezzi, tra cui due autoscale, e 18 operatori. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al primo piano della struttura.

La priorità dei soccorritori è stata immediatamente la messa in sicurezza dei residenti. Le due persone presenti all’interno dell’abitazione sono state prontamente tratte in salvo dal personale intervenuto, che ha operato in contemporanea per circoscrivere ed estinguere l’incendio.

A causa della densa coltre di fumo sviluppatasi, l’intero stabile è stato evacuato per ragioni di sicurezza. Le operazioni di allontanamento dei condomini sono state effettuate con il supporto delle autoscale e degli operatori a terra, sotto il coordinamento del funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco, presente sul posto per dirigere le manovre tecniche.

Nonostante la criticità della situazione, non si registrano feriti. Il personale sanitario, intervenuto sul luogo, ha comunque sottoposto a controlli precauzionali tutti i residenti evacuati per escludere eventuali casi di intossicazione da fumo.

A supporto delle operazioni di spegnimento e soccorso sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Verona, che hanno gestito la viabilità nell’area e garantito la messa in sicurezza del perimetro esterno al condominio.

Le operazioni di bonifica e i rilievi tecnici per accertare le cause del rogo sono tuttora in corso da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco.