Veneto – Evasione milionaria con fatture false: sequestrati 1,3 milioni di euro, denunciata imprenditrice

VENEZIA – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una frode fiscale milionaria. I Finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo fino alla concorrenza di 1,3 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale lagunare nei confronti di un imprenditore di origine orientale, ritenuto responsabile di aver inserito nelle dichiarazioni fiscali numerose fatture per operazioni inesistenti.

L’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, ha preso avvio dall’individuazione di diverse società “cartiere”, gestite da prestanomi e formalmente attive nel commercio di articoli di pelletteria e da viaggio, domiciliate in varie regioni d’Italia. Tali società, nel tempo, avrebbero emesso centinaia di fatture false a favore di decine di imprese, tra cui una S.r.l. veneziana, che avrebbe contabilizzato costi fittizi per circa 3 milioni di euro.

La verifica fiscale ha consentito di quantificare in 1,3 milioni di euro il risparmio d’imposta ottenuto attraverso l’annotazione in contabilità dei documenti falsi. Alla luce degli elementi raccolti, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Venezia l’amministratrice unica della società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000. Contestualmente è stato proposto il sequestro preventivo del profitto del reato.

A seguito di ulteriori approfondimenti sui conti bancari, il GIP del Tribunale di Venezia ha disposto l’emissione del decreto di sequestro preventivo del profitto illecito.

Gli accertamenti patrimoniali eseguiti dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre a sequestro due appartamenti – uno situato a Venezia, nel sestiere di Cannaregio, e uno a Marghera – oltre a conti correnti, titoli, denaro contante, automezzi e preziosi riconducibili alla società e all’indagata.

L’azione della Guardia di Finanza si inserisce nel più ampio impegno di contrasto alle frodi fiscali in tutte le loro forme, con particolare attenzione ai circuiti fraudolenti finalizzati all’evasione dell’IVA nei settori tradizionalmente più esposti al rischio.