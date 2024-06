VENETO – Evasione fiscale: sequestrati cinque terreni e due case ad un imprenditore

La Guardia di finanza di Belluno ha confiscato quote di immobili per un valore di oltre 115 mila euro ad un imprenditore condannato definitivamente per ‘”sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” I finanzieri hanno eseguito, su disposizione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, il provvedimento di confisca, nella forma per equivalente, di 2 abitazioni e di 5 terreni.

Si è trattato dell’epilogo di una vicenda giudiziaria in relazione alla quale la Corte d’Appello di Venezia ha condannato in via definitiva un imprenditore del settore delle costruzioni immobiliari, fortemente indebitato con l’Erario, per avere posto in effettuato operazioni operazioni finanziarie fraudolente.ANSA VENETO