CRONACAVENETO
27 Ottobre 2025 - 10.42

Veneto – Escursionista si lussa una spalla

REDAZIONE
Attorno alle 13 di ieri è scattato l’allarme per un escursionista chi si era procurato la sospetta lussazione di una spalla, sul sentiero nei pressi della croce di giovane montagna, vicina a Forcella de le Ciavazole, sugli Sfornioi nord. Allertato il Soccorso alpino di Pieve di Cadore per eventuale supporto, Falco è poi volato sul luogo dell’incidente e ha recuperato l’infortunato, issandolo a bordo con un verricello di 20 metri, per poi trasportarlo all’ospedale di Belluno. Il compagno, che si trovava con lui, è rientrato autonomamente.

