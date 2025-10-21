Veneto – Escursionista si fa male a una spalla, interviene il Soccorso Alpino

Attorno alle 13 di sabato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato al Bivacco Vaccari, dove era arrivato un escursionista dopo essersi fatto male a una spalla. Il 53enne di Pordenone, che stava percorrendo con gli amici un percorso ad anello, aveva riportato una lussazione cadendo a 400 metri di distanza dalla struttura. Caricato a bordo, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno.

