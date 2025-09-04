Veneto – Escono dal sentiero, recuperati nella notte 4 escursionisti 

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri sera attorno alle 21 la Centrale del 118 ha contattato il Soccorso alpino del Centro Cadore, dopo aver ricevuto la chiamata di 4 escursionisti statunitensi, che avevano perso il sentiero una volta partiti dal Rifugio Chiggiato in direzione del Rifugio Baion, dove dovevano pernottare. I soccorritori hanno subito contattato il Baion, per avvertire il gestore che stavano andando a recuperare 4 persone attese da loro. In quel momento hanno saputo che in realtà il gruppo era formato da 7 escursionisti: 3, dopo una prima verifica, erano all’esterno dell’edificio. Una squadra di 9 volontari è quindi partita con i mezzi, per poi proseguire a piedi verso il punto indicato dalle coordinate. I sette amici, alla partenza dal Chiggiato, avevano deciso di seguire due itinerari diversi e si erano divisi: i tre, poi arrivati arrivati a destinazione, percorrendo il sentiero alto numero 261; i quattro, che avevano perso l’orientamento, optando per il sentiero basso non segnalato che passa sopra Casera d’Aieron. Durante la camminata avevano però perso la traccia nel bosco e si erano fermati chiedendo aiuto. La squadra ha percorso il tracciato, finché i quattro, tre di 32 anni e uno di 32, tutti maschi, non hanno risposto ai richiami e sono stati individuati. Stavano bene, solo affaticati e un po’ intimoriti dalla situazione. Erano attrezzati e avevano una piccola torcia per far luce. I soccorritori sono tornati con loro sul sentiero e li hanno quindi accompagnati al Baion. L’intervento si è concluso verso mezzanotte e mezza.