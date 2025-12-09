Veneto – Due giovani trovati con coltello e droga: denunciati

Un minorenne, fermato e perquisito sabato sera in Prato della Valle a Padova, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 6,5 centimetri occultato all’interno della scarpa. Inoltre, il minore, aveva 0.75 gr.di marijuana e di 0.53 gr. di hashish, occultati all’interno della tasca del giubbotto per cui è stato sanzionato amministrativamente e segnalato al Prefetto di Padova. Il materiale è stato sequestrato. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo i Carabinieri del N.o.r.m. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova, hanno fermato, la stessa notte a Padova, questa volta in via Lisbona, un altro giovane, a bordo di un’auto con altri tre soggetti, con un coltello pieghevole della lunghezza di 15 cm, di cui 7 cm di lama, occultato nella tasca sinistra del giubbotto.

Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria del porto abusivo delle armi. ANSA VENETO

