CRONACAVENETO
9 Dicembre 2025 - 10.48

Veneto – Due giovani trovati con coltello e droga: denunciati

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un minorenne, fermato e perquisito sabato sera in Prato della Valle a Padova, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 6,5 centimetri occultato all’interno della scarpa. Inoltre, il minore, aveva 0.75 gr.di marijuana e di 0.53 gr. di hashish, occultati all’interno della tasca del giubbotto per cui è stato sanzionato amministrativamente e segnalato al Prefetto di Padova. Il materiale è stato sequestrato. Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo i Carabinieri del N.o.r.m. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova, hanno fermato, la stessa notte a Padova, questa volta in via Lisbona, un altro giovane, a bordo di un’auto con altri tre soggetti, con un coltello pieghevole della lunghezza di 15 cm, di cui 7 cm di lama, occultato nella tasca sinistra del giubbotto.
Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria del porto abusivo delle armi. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Due giovani trovati con coltello e droga: denunciati | TViWeb Veneto - Due giovani trovati con coltello e droga: denunciati | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy