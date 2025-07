Veneto – Donna in carrozzina cade in un canale (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 9 di stamane i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti in via Ponte di Legno a Castelfranco Veneto per portare soccorso a una donna di 77 anni su sedia a rotelle caduta all’interno di un canale. All’arrivo sul posto, due unità della squadra di Castelfranco Veneto, vestiti con delle tute idonee per interventi in acqua, si sono portati all’interno del canale recuperando la donna affidandola al personale sanitario presente sul posto. La donna è stata successivamente portata all’ospedale di Castelfranco Veneto. Sul posto presenti anche i Carabinieri.