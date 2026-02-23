Veneto – Deragliano tre vagoni merci: circolazione ferroviaria interrotta, si esclude l’atto terroristico

23 febbraio 2026

Aggiornamento ore 17

Aggiornamento: Ore 17:00

La circolazione ferroviaria permane sospesa sulla linea Verona-Bologna per lo svio di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara.

Non si registrano feriti e le cause sono in corso di accertamento.

I treni percorrono itinerari alternativi registrando ritardi e cancellazioni.

Prosegue il lavoro dei tecnici per ripristinare la normale circolazione dei treni .

Ore 12

Sulla linea ferroviaria Verona-Bologna, tra Verona e Isola della Scala, tre carri vuoti di un treno merci sono deragliati tra Verona e Nogara. Non si registrano feriti e le cause dell’incidente sono attualmente in corso di accertamento.

Il Gruppo Fs ha comunicato che la circolazione dei treni è sospesa e i convogli vengono instradati su percorsi alternativi, con possibili ritardi e cancellazioni. Sul posto sono presenti la Polfer e personale tecnico specializzato per ripristinare la normale circolazione. È stato escluso un atto terroristico.

Ripercussioni sulla circolazione

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi o limitazioni di percorso. Di seguito alcune variazioni per i convogli direttamente coinvolti:

FR 8509 Sibari (6:17) – Bolzano (15:48) : instradato via Padova, maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

: instradato via Padova, maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48) : instradato via Padova, attualmente fermo.

: instradato via Padova, attualmente fermo. FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00) : instradato via Milano, senza fermate a Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda. I passeggeri diretti a Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda possono proseguire sui primi treni utili da Brescia, assistiti dal personale di Trenitalia.

: instradato via Milano, senza fermate a Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda. FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:36) : instradato via Padova, maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

: instradato via Padova, maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. FR 8527 Brescia (17:00) – Roma Termini (21:15) : instradato via Milano, senza fermate a Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova. I passeggeri in partenza da Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova possono utilizzare i primi treni disponibili con assistenza del personale Trenitalia. Chi è diretto a queste stazioni può proseguire da Brescia sui primi convogli utili.

: instradato via Milano, senza fermate a Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova. IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16): instradato via Padova, maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

I tecnici ferroviari sono al lavoro per ripristinare al più presto la normale circolazione e ridurre i disagi ai passeggeri.