CRONACAVENETO
6 Novembre 2025 - 19.52

Veneto – Deltaplano precipita tra gli alberi

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Dopo essere decollato da località Col del Puppolo, un pilota tedesco di 62 anni ha perso il controllo del proprio parapendio ed è precipitato tra gli alberi, rimanendo sospeso a una decina di metri da terra. Scattato l’allarme verso le 14.30, l’elicottero di Treviso emergenza è volato a imbarcare a Borso del Grappa un volontario del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, sbarcato poi con un verricello di una ventina di metri assieme al tecnico di elisoccorso, nelle vicinanze della zona di bosco dove era avvenuto l’incidente. L’eliambulanza è poi tornata a valle a prendere un secondo soccorritore in supporto alle operazioni. Mentre i Vigili del fuoco arrivati sul posto provvederanno ad aprire uno spiazzo tra la vegetazione, un soccorritore ha risalito la pianta con tecniche di treeclimbing. Il deltaplano è stato ancorato e il pilota, illeso, è stato assicurato e calato al suolo. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Deltaplano precipita tra gli alberi | TViWeb Veneto - Deltaplano precipita tra gli alberi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy