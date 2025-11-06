Veneto – Deltaplano precipita tra gli alberi

Dopo essere decollato da località Col del Puppolo, un pilota tedesco di 62 anni ha perso il controllo del proprio parapendio ed è precipitato tra gli alberi, rimanendo sospeso a una decina di metri da terra. Scattato l’allarme verso le 14.30, l’elicottero di Treviso emergenza è volato a imbarcare a Borso del Grappa un volontario del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, sbarcato poi con un verricello di una ventina di metri assieme al tecnico di elisoccorso, nelle vicinanze della zona di bosco dove era avvenuto l’incidente. L’eliambulanza è poi tornata a valle a prendere un secondo soccorritore in supporto alle operazioni. Mentre i Vigili del fuoco arrivati sul posto provvederanno ad aprire uno spiazzo tra la vegetazione, un soccorritore ha risalito la pianta con tecniche di treeclimbing. Il deltaplano è stato ancorato e il pilota, illeso, è stato assicurato e calato al suolo.

