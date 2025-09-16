Veneto – Crisi di panico sulla Cengia Gabriella

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ricevuta la richiesta di intervento verso le 17.30 di ieri, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato sul tratto della Cengia Gabriella dove inizia la discesa verso il Rifugio Carducci, poiché un’escursionista olandese si era impaurita e non era più in grado di muoversi. Geolocalizzata la posizione, l’equipaggio ha individuato il punto in cui si trovava la turista, che stava percorrendo l’itinerario con un gruppo di persone quando era stata colta dalla crisi di panico. In accordo, un’amica era rimasta con lei in attesa dei soccorsi e gli altri avevano proseguito. Sbarcato con un verricello di 30 metri, il tecnico di elisoccorso ha issato a bordo entrambe le ragazze, di 28 e 30 anni, che sono poi state lasciate al Carducci.

