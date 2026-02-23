Veneto – Colpo da 40mila euro nella notte: assalto lampo al megastore

PADOVA – Raid notturno al megastore ItaCasa di via dell’Ippodromo, a Padova. Tra il 22 e il 23 febbraio, intorno alle 2.30, almeno quattro persone hanno fatto irruzione nel punto vendita portando via merce per un valore stimato attorno ai 40mila euro.

Nel mirino smartphone e giochi per bambini di pregio, tra cui diverse confezioni di Lego e carte Pokémon. I ladri hanno sfondato una finestra laterale e forzato l’ingresso a vetri, provocando danni ingenti alla struttura. Manomesso anche il sistema di videosorveglianza nel tentativo di cancellare ogni traccia.

Ad accorgersi del furto sono stati i gestori, arrivati in negozio poco prima delle 8 per l’apertura. I ladri avrebbero colpito in modo mirato causando danni pesanti oltre al furto della merce.

L’allarme sarebbe entrato in funzione senza però inviare la notifica al cellulare del proprietario, consentendo al gruppo di agire indisturbato e dileguarsi rapidamente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo. Gli investigatori non escludono che la banda abbia effettuato un sopralluogo nei giorni precedenti per studiare accessi e punti sensibili del negozio, aperto circa un anno e mezzo fa negli spazi che un tempo ospitavano un supermercato In’s.

Le indagini sono in corso.