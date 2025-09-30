Veneto – Ciclista travolto e aggredito con una mannaia: arrestato automobilista 50enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ha prima travolto con l’auto un ciclista e poi l’ha rincorso con una mannaia senza raggiungerlo: per questo un 50enne è stato arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto la notte di alcuni giorni fa nel comune veneziano. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che il 50enne, mentre era alla guida della propria auto, avrebbe visto un uomo in sella ad una bici con il quale, qualche tempo prima, aveva avuto un acceso litigio per un debito di denaro non saldato. Così l’indagato avrebbe puntato il ciclista investendolo con la vettura e schiacciandolo contro la vetrina di un negozio, mandandola in frantumi. Dopo l’impatto, il 50enne sarebbe sceso dal mezzo e, brandendo una mannaia da macellaio, presa dal bagagliaio, avrebbe inseguito la vittima che, seppur ferita, è riuscita a fuggire a piedi, dileguandosi, riuscendo a chiamare il 112. I carabinieri sono riusciti a rintracciare, poco dopo, il presunto aggressore e ad arrestarlo Il 50enne, a seguito di udienza di convalida, è stato portato in carcere. Nel frattempo i militari hanno rintracciato l’auto, parcheggiata in una via, e recuperato, nascosti in alcune siepi, la mannaia, due 2 coltelli e un cacciavite, tutto sottoposto a sequestro.ari sono intervenuti dopo la segnalazione dell’investimento di un ciclista da parte di una vettura. ANSA VENETO