Veneto, ciclista muore in un incidente, ma nessuno l’ha ancora riconosciuto

A più di 24 ore dal drammatico incidente avvenuto ieri poco dopo le 15 lungo la Valsugana, a Curtarolo, resta senza nome il ciclista sulla settantina che ha perso la vita nello scontro con un’auto.

L’uomo, che al momento dell’impatto non aveva con sé alcun documento, è deceduto dopo essere stato urtato da una Kia Sportage condotta da un 59enne residente a Marcon, nel Veneziano. La salma è stata trasferita all’obitorio di Cittadella, ma finora nessun familiare o conoscente si è presentato per il riconoscimento.

Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Filippo Bovo, hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato immediatamente le verifiche per risalire all’identità della vittima. Per tutta la mattinata di oggi, attraverso l’ufficio Anagrafe, è stata effettuata una ricognizione tra le persone anziane che vivono sole, senza però ottenere riscontri utili. Nelle indagini è stata coinvolta anche la Compagnia dei Carabinieri di Cittadella.

Il caso resta dunque aperto e avvolto nell’incertezza.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Curtarolo, Martina Rocchio: «L’incidente di ieri ha sicuramente scosso tutta la nostra comunità. Mi rattrista inoltre molto il fatto che la vittima non sia stata ancora identificata e che nessun parente ad oggi si sia fatto avanti. Per dare quindi dignità a questa persona chiedo a tutti di prestare attenzione e verificare se il vicino di casa, un conoscente solo, abbia fatto rientro a casa. Piccoli gesti che possono fare la differenza. Insieme agli uffici Anagrafe e Sociale stiamo contattando tutti gli uomini che risultano residenti da soli dai 68 anni in su. Un’occasione anche per sincerarsi che stiano bene».

Un appello alla comunità, dunque, affinché nessuno resti invisibile e si possa restituire un nome alla vittima di questa tragedia.