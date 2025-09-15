CRONACAVENETO
15 Settembre 2025 - 9.21

Veneto – Cade in un canalone in montagna, interviene l’elisoccorso

REDAZIONE
Sabato verso le 14.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sopra Ospitale, in località Col dei Stombe, dove, percorrendo la traccia di un vecchio sentiero, un 22enne di Cortina d’Ampezzo si era fatto male a una spalla. L’appiglio di roccia a cui si stava tenendo nella progressione su una cengia si era infatti staccato all’improvviso, facendolo ruzzolare per circa 5 metri tra le balze di un canale. Individuato dall’equipaggio, il ragazzo è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso calato con una verricellata di 20 metri. Appurata la sospetta lussazione della spalla, in accordo con il personale medico l’infortunato è stato recuperato, per essere poi condizionato e trasportato all’ospedale di Belluno. 

